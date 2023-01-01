Чижик-Пыжик возвращается (фильм, 2023) смотреть онлайн

Школьники расследуют загадочную кражу знаменитой питерской скульптуры, надеясь, что она поможет исполнить их заветные желания. Семейный детектив «Чижик-Пыжик возвращается» — фильм о том, что дети порой бывают умнее взрослых.



Пятиклассник Лева с ужасом наблюдает, как мама и папа постоянно ссорятся. Кажется, они вот-вот разведутся. Поэтому, отправившись на школьную экскурсию в Питер, Лева задумал последовать народной примете: кинуть монетку памятнику Чижику-Пыжику и загадать, чтобы родители вновь помирились. Вместе с одноклассницей Даной они отправляются к заветной статуэтке, но видят, как ее похищают неизвестные люди. Начинающий блогер Дана видит в этом возможность стать популярной: если они с Левой найдут похитителей, от подписчиков не будет отбоя. Друзья отправляются в опасное приключение, в котором им предстоит столкнуться с бандой коварных бандитов-аниматоров.



Чем закончится это расследование, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Чижик-Пыжик возвращается» 2023 года онлайн на Wink.



