Неудачливый воспитатель собак Паскуале после череды неприятностей решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за досадной ошибки при печати рекламных листовок вместо ушастых и хвостатых учеников на пороге школы оказываются озорные… дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в веселое и увлекательное путешествие, в ходе которого и Паскуале, и ребята учатся поддерживать друг друга и становятся настоящей «стаей».

