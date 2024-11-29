8.92024, Академия четвероногих
Комедия, Семейный86 мин6+
Дети по ошибке становятся учениками школы дрессировки собак. Семейная комедия о воспитании и дружбе
Академия четвероногих (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Неудачливый воспитатель собак Паскуале после череды неприятностей решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за досадной ошибки при печати рекламных листовок вместо ушастых и хвостатых учеников на пороге школы оказываются озорные… дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в веселое и увлекательное путешествие, в ходе которого и Паскуале, и ребята учатся поддерживать друг друга и становятся настоящей «стаей».
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.5 IMDb