Академия четвероногих
Wink
Детям
Академия четвероногих
8.92024, Академия четвероногих
Комедия, Семейный86 мин6+
Дети по ошибке становятся учениками школы дрессировки собак. Семейная комедия о воспитании и дружбе

Академия четвероногих (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Неудачливый воспитатель собак Паскуале после череды неприятностей решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за досадной ошибки при печати рекламных листовок вместо ушастых и хвостатых учеников на пороге школы оказываются озорные… дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в веселое и увлекательное путешествие, в ходе которого и Паскуале, и ребята учатся поддерживать друг друга и становятся настоящей «стаей».

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.5 IMDb