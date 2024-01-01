Бемби. История жизни в лесу (фильм, 2024) смотреть онлайн

Олененок изучает мир вокруг, но после смерти матери вынужден выживать в суровой природе. «Бемби. История жизни в лесу» — фильм, ставший экранизацией знаменитого романа Феликса Зальтена.



Где-то в густом лесу на свет появляется олененок. Его зовут Бемби, и это самый милый детеныш на свете. В первый год жизни он заводит друзей среди животных, а также учится понимать, что несет ему вред. Со временем Бемби становится независимым и учится избегать людей — самых опасных хищников в природе. Однажды они убивают его мать, и теперь Бемби заботится о себе сам. Но он не один: его друзья кролик, ворон и енот всегда рядом.



