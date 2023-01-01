Биография

Милен Фармер — французская актриса, поэтесса, певица, композитор. Родилась в Монреале в 1961 году. С самого детства Милен Жанна Готье проявляла интерес к искусству, а будучи подростком, начала сочинять собственные песни и стихи. В 1984 году она выпустила свой дебютный альбом, который мгновенно стал популярным как во Франции, так и за ее пределами. Ее необычные выступления и образы всегда вызывали большой интерес у публики. Милен Фармер дебютировала в качестве актрисы в независимой картине Лорана Бутонна «Джорджино», который не получил успеха в прокате и был негативно оценен критиками. После этого она некоторое время воздерживалась от участия в новых проектах. Однако ее голос зазвучал в мультфильме Люка Бессона о принцессе Селении, «Артур и месть Урдалака». В 2018 году Милен поразила зрителей своей ролью в хорроре «Страна призраков» от Паскаля Ложье.