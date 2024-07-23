Маленький призрак, боящийся людей, знакомится с девочкой, похищенной коварным пиратом. Волшебная сказка «Каспер и пираты» — фильм для маленьких и взрослых о дружбе и приключениях.



Мальчик-привидение Каспер живет на берегу вместе с мамой-призраком. Он никогда не встречал живых людей и очень их боится. Но вот однажды к дому приплывает пират Деревянная нога, взявший в плен Марибель, внучку знаменитого капитана. Морской бандит уверен: девочка знает, где спрятаны сокровища ее деда. Марибель надеется, что ей на помощь скоро придут друзья-моряки, но пока бродит по коридорам, затянутым паутиной, где и сталкивается с Каспером. Сначала оба они пугаются, но постепенно понимают, что между ними гораздо больше общего, чем кажется. Теперь они вместе встают на защиту наследия капитана.



Что им придется предпринять, чтобы прогнать Деревянную ногу, расскажет семейное фэнтези «Каспер и пираты» 2022 года, смотреть онлайн которое можно на Wink.

