Рождество в подарок (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянская комедия о владельце отеля, который решил устроить Рождество в августе, чтобы исполнить желание внучки.



Для Кьяры поездки в отель к дедушке Лоренцо прочно ассоциируются с Рождеством. Именно там, в окружении прекрасных горных пейзажей, она привыкла встречать этот прекрасный праздник. В этом году, правда, ее родители решили развестись, но не нашли в себе сил рассказать об этом дочери. За помощью они решают обратиться к доброму дедушке, попросив его передать Кьяре печальную новость. Для этого они едут в отель уже летом. Как назло, именно в это время наступает разгар финансовых проблем Лоренцо — он уже всерьез ведет разговоры о продаже собственности. Встретив любимых родственников, он решает устроить Кьяре последнее масштабное празднование Рождества — и не беда, что в августе.



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