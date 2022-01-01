Рождество в подарок (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Итальянская комедия о владельце отеля, который решил устроить Рождество в августе, чтобы исполнить желание внучки.
Для Кьяры поездки в отель к дедушке Лоренцо прочно ассоциируются с Рождеством. Именно там, в окружении прекрасных горных пейзажей, она привыкла встречать этот прекрасный праздник. В этом году, правда, ее родители решили развестись, но не нашли в себе сил рассказать об этом дочери. За помощью они решают обратиться к доброму дедушке, попросив его передать Кьяре печальную новость. Для этого они едут в отель уже летом. Как назло, именно в это время наступает разгар финансовых проблем Лоренцо — он уже всерьез ведет разговоры о продаже собственности. Встретив любимых родственников, он решает устроить Кьяре последнее масштабное празднование Рождества — и не беда, что в августе.
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Информация
Рейтинг
- ФПРежиссёр
Франческо
Патьерно
- ДААктёр
Диего
Абатантуоно
- ВПАктриса
Виоланте
Плачидо
- ЛГАктёр
Лодо
Гуэнци
- НФАктёр
Нино
Фрассика
- АГАктриса
Анна
Гальена
- АКАктёр
Антонио
Катания
- МФАктёр
Микеле
Фореста
- ГГАктриса
Глория
Гвида
- СЧАктриса
Сара
Чокка
- ПЭАктёр
Паоло
Эндель
- ФПСценарист
Франческо
Патьерно
- НПСценарист
Нери
Паренти
- ММПродюсер
Марио
Мадзаротто
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо