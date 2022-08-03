Прыгучая братва (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Прыгучая братва
9.02021, Joey and Ella
Семейный, Приключения85 мин6+

О фильме

Школьница Элла находит в сарае маленькую кенгуру. Они быстро становятся друзьями: оказывается, что животное может разговаривать и даже читать. Все из-за необычного алмаза, который потеряли неудачливые грабители и теперь во что бы то ни стало хотят вернуть назад.

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прыгучая братва»