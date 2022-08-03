Прыгучая братва (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Школьница Элла находит в сарае маленькую кенгуру. Они быстро становятся друзьями: оказывается, что животное может разговаривать и даже читать. Все из-за необычного алмаза, который потеряли неудачливые грабители и теперь во что бы то ни стало хотят вернуть назад.
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- СШРежиссёр
Стивен
Шимек
- АТАктриса
Анджела
Трэн
- ДМАктриса
Дженнифер
Мишель
- ЭЛАктриса
Эштон
Ли
- БААктриса
Бритт
Аллен
- БРАктёр
Брукс
Райан
- ЭБАктриса
Эштин
Барлоу Нгуйен
- СИАктриса
Сабрина
Иман
- СШАктёр
Скип
Швинк
- ЛУАктёр
Люк
Уикофф
- АХАктриса
Авалон
Ховард
- ЗЗПродюсер
Зеус
Замани
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЭШАктриса дубляжа
Эльвира
Шаинова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АБХудожница
Алисса
Блэр Коутон