Прыгучая братва (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Школьница Элла находит в сарае маленькую кенгуру. Они быстро становятся друзьями: оказывается, что животное может разговаривать и даже читать. Все из-за необычного алмаза, который потеряли неудачливые грабители и теперь во что бы то ни стало хотят вернуть назад.

