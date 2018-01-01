Wink
Детям
Прыгучая братва
Актёры и съёмочная группа фильма «Прыгучая братва»

Режиссёры

Стивен Шимек

Режиссёр

Актёры

Анджела Трэн

АктрисаJoey
Дженнифер Мишель

АктрисаElla
Эштон Ли

АктрисаJackie
Бритт Аллен

АктрисаSally Leonard
Брукс Райан

АктёрAdam
Эштин Барлоу Нгуйен

АктрисаPark Patron
Сабрина Иман

АктрисаDetective Zamora
Скип Швинк

АктёрAngry Pedestrian
Люк Уикофф

АктёрJimmy Miller
Авалон Ховард

АктрисаCrowd

Продюсеры

Зеус Замани

Продюсер

Актёры дубляжа

Алёна Андронова

Актриса дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Эльвира Шаинова

Актриса дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Алисса Блэр Коутон

Художница