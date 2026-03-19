Замок у подножия гор достаётся Штепану, который приезжает туда с невестой Бланкой и младшим братом Адамом. По дороге они сбивают девушку, и только Адам решает ей помочь. В замке он находит древнюю книгу с намёками на спрятанные сокровища, но расшифровать её невозможно даже при помощи местного этнографа. Положение осложняется, когда появляется загадочный незнакомец с предложением помочь — но только на своих условиях. Братьям нужно выбрать: доверять ему или искать сокровища самим.

