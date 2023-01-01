Мухадракон (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мечтательный школьник пытается достать денег на билет в другую страну, продав мамино украшение. Приключенческая комедия «Мухадракон» — фильм для всей семьи с участием Ирины Пеговой, Константина Крюкова и Михаила Трухина.



Мальчик Леша переходит в новую школу, но ему сложно заводить друзей: слишком живое воображение заставляет его буквально «зависать» на месте, погружаясь в выдуманные события. Тем не менее у Леши завязывается общение с одноклассницей Лизой — она умная, красивая и интересуется музыкой. Лиза мечтает достать денег, чтобы купить билеты до Америки: туда уехала ее мама-ученая, по которой она очень скучает. Теперь Леша твердо намерен помочь новой подруге, поэтому задумывает продать украшение своей матери — зеленую стрекозу. С этого момента для него начинаются удивительные приключения.



Удастся ли Леше достигнуть цели, расскажет трогательная комедия «Мухадракон» 2023 года. Смотреть онлайн ее можно на Wink.



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