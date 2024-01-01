Мой сосед — пришелец (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Глуповатый, но веселый деревенский житель встречает инопланетянина. Вместе они борются против беспринципного бизнесмена, стремящегося к мировому господству. Музыкальная фантастическая комедия «Мой сосед — пришелец» — фильм из Индии о дружбе и любви к нашей планете.



Наивный мужчина по имени Тамил живет в маленькой индийской деревне. Вместе с друзьями он занимается продажей воды и с уважением относится к природе. В это время алчный бизнесмен Арьян пытается обнаружить редкий минерал, который, по его расчетам, может стать самым крупным источником энергии на Земле. Завладев им, Арьян планирует запустить производство оружия массового поражения. Чтобы остановить его, на планету прибывает маленький зеленый пришелец, способный становиться невидимым. Ему встречает Тамила, и вместе они начинают бороться против коварного плана Арьяна.



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