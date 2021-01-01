Космический мальчик (фильм, 2021) смотреть онлайн

Школьники задумывают рискованный проект: создать огромный воздушный шар и совершить с него прыжок с парашютом. Фильм «Космический мальчик» — семейное приключение о стремлении к мечте.



Апрель 1986 года. Помешанный на космосе 11-летний мальчик Джим переезжает в новый город вместе с отцом-астрофизиком. В школе у него сразу же не задаются отношения с одноклассниками, однако вскоре Джим заводит дружбу с девочкой-изгоем Эммой. Вместе им предстоит сделать проект по физике, и они задумывают повторить рекорд Джо Киттинджера, кумира Джима. Тот в 1960 году совершил самый высокий парашютный прыжок со стратостата. Теперь Эмма и Джим столкнутся с кознями конкурентов по конкурсу и осторожностью взрослых, которые вряд ли будут в восторге от опасного эксперимента.



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