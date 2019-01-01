Как мы сбежали с цирком (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Школьница сбегает с друзьями-циркачами, чтобы попасть на удивительный фестиваль. Фильм «Как мы сбежали с цирком» — семейное приключение из Нидерландов о пути к мечте и первой любви.



12-летняя Каро ведет собственный видеоблог. Однажды зрители спрашивают ее о настоящей любви, но это только расстраивает девочку. Она много слышала об этом чувстве, но с примерами из жизни туго: ее родители, например, постоянно ссорятся и не обращают на нее внимания. Чтобы забыть о проблемах, Каро ходит в цирк, где выступают ее друзья Виктор и Тони, в которого она тайно влюблена. Вскоре работники цирка получают волнующее известие — они будут участвовать в известном состязании, и по этому поводу тут же начинаются приготовления и сборы. Тем временем Каро решает уйти из дома и присоединиться к друзьям, чтобы продвигать их цирк с помощью своего блога.



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