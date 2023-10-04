Танцующая королева
Wink
Детям
Танцующая королева
8.72023, Dancing Queen
Комедия, Семейный88 мин12+
Неуклюжая Мина участвует в танцевальном конкурсе, надеясь впечатлить кумира. Яркая комедия о любви к хип-хопу

Танцующая королева (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Норвежская семейная комедия о семикласснице, которая пытается покорить танцпол и сердце звезды хип-хопа. В школу, где учится 13-летняя скромница Мина, поступает местная знаменитость, хип-хоп танцор Эдвин, у которого сотни тысяч подписчиков в TikTok. Девушка влюбляется в новенького и решает действовать, когда он начинает собирать среди однокашников подтанцовку для участия в престижном конкурсе. Несмотря на насмешки бойких одноклассниц и скепсис самого Эдвина, Мине удается пройти отбор: школьный хореограф видит в ней потенциал. Чтобы доказать, что она действительно достойна танцевать с Эдвином, Мина начинает брать уроки у своей бабушки с балетным прошлым. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Танцующая королева» 2023 года и узнать, удастся ли девушке осуществить свою мечту.

Страна
Норвегия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцующая королева»