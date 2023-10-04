Танцующая королева (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Норвежская семейная комедия о семикласснице, которая пытается покорить танцпол и сердце звезды хип-хопа. В школу, где учится 13-летняя скромница Мина, поступает местная знаменитость, хип-хоп танцор Эдвин, у которого сотни тысяч подписчиков в TikTok. Девушка влюбляется в новенького и решает действовать, когда он начинает собирать среди однокашников подтанцовку для участия в престижном конкурсе. Несмотря на насмешки бойких одноклассниц и скепсис самого Эдвина, Мине удается пройти отбор: школьный хореограф видит в ней потенциал. Чтобы доказать, что она действительно достойна танцевать с Эдвином, Мина начинает брать уроки у своей бабушки с балетным прошлым. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Танцующая королева» 2023 года и узнать, удастся ли девушке осуществить свою мечту.

