Танцующая королева (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Норвежская семейная комедия о семикласснице, которая пытается покорить танцпол и сердце звезды хип-хопа. В школу, где учится 13-летняя скромница Мина, поступает местная знаменитость, хип-хоп танцор Эдвин, у которого сотни тысяч подписчиков в TikTok. Девушка влюбляется в новенького и решает действовать, когда он начинает собирать среди однокашников подтанцовку для участия в престижном конкурсе. Несмотря на насмешки бойких одноклассниц и скепсис самого Эдвина, Мине удается пройти отбор: школьный хореограф видит в ней потенциал. Чтобы доказать, что она действительно достойна танцевать с Эдвином, Мина начинает брать уроки у своей бабушки с балетным прошлым. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Танцующая королева» 2023 года и узнать, удастся ли девушке осуществить свою мечту.
Рейтинг
- ЛЭАктриса
Лив
Эльвира Кипперсунд Ларссон
- ЧААктёр
Ченгиз
Ал
- ВКАктёр
Вильяр
Кнутсен Бьяадаль
- АМАктриса
Анне
Марит Якобсен
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- АБАктриса
Андреа
Брайн Ховиг
- ФОАктриса
Фрида
Онневик
- МБАктриса
Мона
Бернстен
- СХАктёр
Стурла
Харбиц
- ИРАктриса
Ильва
Рёстен-Хага
- СХСценарист
Силье
Хольтет
- ТРПродюсер
Томас
Робсам
- АААктриса дубляжа
Анастасия
Абаджиди
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АААктёр дубляжа
Андрей
Арчаков
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков