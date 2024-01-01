Симона и мистер скунс (фильм, 2024) смотреть онлайн

Обожающей диких зверей девочке приходится переехать в большой город, чтобы жить с дядей-композитором, который переживает творческий кризис. Семейное драмеди «Симона и мистер скунс» — фильм о семье, творчестве и любви к животным.



Симона жила с бабушкой в уютном домике в деревне, ухаживая за дикими животными. Однако, когда бабушка умирает, Симоне приходится временно переселиться в город к дяде Филиппу, оперному композитору, который написал самое популярное произведение 15 лет назад и с тех пор никак не может повторить успех. Для Симоны жить в мегаполисе — настоящая трагедия, а Филипп не готов воспитывать племянницу. На носу — дедлайн для новой оперы, к тому же он едва может позаботиться о самом себе, не говоря уже о ребенке. Однако постепенно Симона и Филипп понимают, что у них гораздо больше общего, чем казалось поначалу.



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