Симона и мистер скунс
Wink
Детям
Симона и мистер скунс
8.72024, Mlle Bottine
Семейный, Приключения114 мин6+
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Симона и мистер скунс (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Обожающей диких зверей девочке приходится переехать в большой город, чтобы жить с дядей-композитором, который переживает творческий кризис. Семейное драмеди «Симона и мистер скунс» — фильм о семье, творчестве и любви к животным.

Симона жила с бабушкой в уютном домике в деревне, ухаживая за дикими животными. Однако, когда бабушка умирает, Симоне приходится временно переселиться в город к дяде Филиппу, оперному композитору, который написал самое популярное произведение 15 лет назад и с тех пор никак не может повторить успех. Для Симоны жить в мегаполисе — настоящая трагедия, а Филипп не готов воспитывать племянницу. На носу — дедлайн для новой оперы, к тому же он едва может позаботиться о самом себе, не говоря уже о ребенке. Однако постепенно Симона и Филипп понимают, что у них гораздо больше общего, чем казалось поначалу.

Смогут ли они подружиться и стать семьей, расскажет драмеди «Симона и мистер скунс» (2024). Смотреть онлайн фильм вы сможете на WInk!

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Страна
Канада
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb