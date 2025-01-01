Златовласка (фильм, 2025) смотреть онлайн

Понимающий язык животных оруженосец под страхом смертной казни должен привести королю прекрасную принцессу. Фильм «Златовласка» — современная экранизация народной чешской сказки о смелости и любви.



Добрый юноша Йиржик, служащий оруженосцем у короля, ослушивается приказа монарха и пробует мясо магической змеи, которое позволяет ему общаться с животными. Разгневанный король обещает Йиржику смертную казнь, но дает ему шанс исправиться. Дорога юноши лежит в далекое королевство — оттуда он должен привезти принцессу с золотыми волосами. Йиржик берется за это непростое задание и добирается до королевства прекрасной Златовласки. Но, чтобы встретиться с ней, ему придется пройти опасные испытния при помощи новых друзей-животных.



