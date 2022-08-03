Робот Ари
Wink
Детям
Робот Ари
9.02020, The Adventure of A.R.I.: My Robot Friend
Семейный, Приключения85 мин6+

Робот Ари (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

У подростка Ноа не так много друзей, и все свободное время он проводит, играя в компьютерные игры. Однажды в его жизни появляется робот Ари — самый добрый, веселый и обаятельный робот на свете. Ноа предстоит узнать не только что такое настоящая дружба, но и то, на что он готов пойти ради нового друга: Ари преследуют злодеи, чтобы перепрограммировать его в боевую машину.

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робот Ари»