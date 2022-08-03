У подростка Ноа не так много друзей, и все свободное время он проводит, играя в компьютерные игры. Однажды в его жизни появляется робот Ари — самый добрый, веселый и обаятельный робот на свете. Ноа предстоит узнать не только что такое настоящая дружба, но и то, на что он готов пойти ради нового друга: Ари преследуют злодеи, чтобы перепрограммировать его в боевую машину.

