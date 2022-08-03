Робот Ари (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
У подростка Ноа не так много друзей, и все свободное время он проводит, играя в компьютерные игры. Однажды в его жизни появляется робот Ари — самый добрый, веселый и обаятельный робот на свете. Ноа предстоит узнать не только что такое настоящая дружба, но и то, на что он готов пойти ради нового друга: Ари преследуют злодеи, чтобы перепрограммировать его в боевую машину.
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- СШРежиссёр
Стивен
Шимек
- ДМАктёр
Джуд
Мэнли
- СААктриса
София
Алонги
- ДБАктёр
Дж.Р.
Браун
- ГЛАктёр
Грег
Лутс
- КБАктриса
Кайт
Брасел
- ДФАктёр
Джастин
Филлип
- КДАктёр
Кайл
Джейкоб Генри
- УААктёр
Уильям
Артур Дженкинс
- КХАктёр
Калеб
Хенниган
- ДМАктёр
Джереми
Миллер
- МВСценарист
Майкл
Ваумгартен
- БВПродюсер
Брайан
Вилим
- ЗЗПродюсер
Зеус
Замани
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЭШАктриса дубляжа
Эльвира
Шаинова
- АБХудожница
Алисса
Блэр Коутон
- БВОператор
Брайан
Вилим
- КДКомпозитор
Кристиан
Дэвис