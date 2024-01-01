Гампи. Собачья жизнь
Wink
Детям
Гампи. Собачья жизнь
8.82024, Gump - Jsme dvojka
Драма82 мин6+

Гампи. Собачья жизнь (Фильм 2024) смотреть онлайн

О фильме

Милый пес спасает сестру от жестоких людей и становится всемирной звездой. Семейное приключение «Гампи. Собачья жизнь» — фильм о самых верных друзьях человека.

Пес Гампи весело проводит время со своим любимым хозяином. Но вот однажды тому приходится отправиться в больницу, и за Гампи берется присматривать его давний друг Оришек. Гампи скучает по хозяину, но по счастливой случайности встречает свою родную сестру. Собачка оказалась в доме жестоких людей, главная цель которых — нажиться с помощью нее. Однако Гампи и Оришек не бросят несчастную питомицу в беде.

Что они предпримут, вы узнаете из комедии «Гампи. Собачья жизнь» 2024 года. Смотреть онлайн фильм можно на Wink.

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Страна
Чехия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb