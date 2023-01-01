Самая нескучная школа (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Ученики противостоят чересчур суровому руководству школы при помощи агента из Бюро по борьбе со скукой. «Самая нескучная школа» — фильм по знаменитой немецкой серии книг о торжестве воображения и творчества над контролем.



Максу девять лет, его лучший и единственный друг — собака Макарони, а главный враг — собственная школа. Директор Шнитлих ввел здесь строгий свод из 777 правил, которые ученики должны соблюдать под страхом наказания. Принцип таков: детям нельзя ничего, школе можно все! Миссис Пенне, классная руководительница Макса, всеми силами поддерживает установившиеся порядки, но за школой внимательно наблюдают сотрудники Бюро по борьбе со скукой. Когда ситуация становится совсем безнадежной, они отправляют на место происшествия лучшего агента Распутина Рампуса, который притворяется чиновником, чтобы вернуть в школьные коридоры веселье. Макса и его одноклассников ждет немало приключений и открытий.



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