Новый Год на Связи (фильм, 2025) смотреть онлайн

7.32025, Новый Год на Связи
Драма, Комедия81 мин12+

О фильме

Мальчик отправляется на поиски отца-нефтяника, который пропал в Сибири накануне главного зимнего праздника. Семейное драмеди «Новый Год на связи» — фильм о храбрости и чудесах науки.

Юный радиолюбитель Егор живет с бабушкой в деревне Пионерск, пока его отец Олег работает на вахте в Усть-Куте. С папой они общаются по радиосвязи, но вот однажды Олег не выходит в эфир. Его исчезновение не дает Егору покоя, а когда он узнает, что ремонтная бригада отца потерялась где-то в лесу последи метели, мальчику не остается ничего, кроме как взять поиски в свои руки. Посоветовавшись с преподавателем радиокружка, Егор отправляется в Иркутск, чтобы найти вышку, с которой можно послать сигнал на большое расстояние через непогоду. В пути он встречает странного спутника — мужчину с перебинтованной головой, который ничего не помнит о себе.

Достигнет ли Егор своей цели и спасет ли отца, расскажет «Новый Год на связи» (2025). Смотреть праздничную комедию можно на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг