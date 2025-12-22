Новый Год на Связи (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мальчик отправляется на поиски отца-нефтяника, который пропал в Сибири накануне главного зимнего праздника. Семейное драмеди «Новый Год на связи» — фильм о храбрости и чудесах науки.



Юный радиолюбитель Егор живет с бабушкой в деревне Пионерск, пока его отец Олег работает на вахте в Усть-Куте. С папой они общаются по радиосвязи, но вот однажды Олег не выходит в эфир. Его исчезновение не дает Егору покоя, а когда он узнает, что ремонтная бригада отца потерялась где-то в лесу последи метели, мальчику не остается ничего, кроме как взять поиски в свои руки. Посоветовавшись с преподавателем радиокружка, Егор отправляется в Иркутск, чтобы найти вышку, с которой можно послать сигнал на большое расстояние через непогоду. В пути он встречает странного спутника — мужчину с перебинтованной головой, который ничего не помнит о себе.



Достигнет ли Егор своей цели и спасет ли отца, расскажет «Новый Год на связи» (2025). Смотреть праздничную комедию можно на видеосервисе Wink.

