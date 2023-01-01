Те ещё каникулы или отпуск на все сто
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Те ещё каникулы или отпуск на все сто

Фильм Те ещё каникулы или отпуск на все сто

2023, ¡Vaya vacaciones!
Комедия12+
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О фильме

Мануэла и Хосе обожают своих внуков, но так часто за ними присматривают, что уже не могут вспомнить, когда проводили время только вдвоем. В очередной раз им приходится отменить долгожданный отпуск из-за важной рабочей поездки их детей. Однако, когда Мануэла и Хосе узнают, что командировка — на самом деле отдых на Бали, они решают сделать так, чтобы внуки сами больше не хотели оставаться у дедушки с бабушкой.

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Страна
Испания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

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