Фильм Те ещё каникулы или отпуск на все сто

Мануэла и Хосе обожают своих внуков, но так часто за ними присматривают, что уже не могут вспомнить, когда проводили время только вдвоем. В очередной раз им приходится отменить долгожданный отпуск из-за важной рабочей поездки их детей. Однако, когда Мануэла и Хосе узнают, что командировка — на самом деле отдых на Бали, они решают сделать так, чтобы внуки сами больше не хотели оставаться у дедушки с бабушкой.



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