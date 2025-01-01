Мисс мымра и волшебное спасение (фильм, 2025) смотреть онлайн

Строгая мисс Мырман продолжает устанавливать свои порядки в школе и охотится за чудесным кольцом при помощи своих сестер. Фильм «Мисс Мымра и волшебное спасение» — продолжение сказки о вредной директрисе, с которой приходится бороться школьникам и доброй учительнице.



Начинается новый учебный год, и мисс Мырман продолжает терзать учеников школы новыми правилами. Особенно страдают Лотта и Тейс — директриса решила во что бы то ни стало их разлучить, разведя по разным классам. Ребята надеются на помощь их любимой учительницы мисс Эви и ее волшебного кольца, но их ждет большой сюрприз. Из тюрьмы сбегают две сестры мисс Мырман, которые прознали о невероятных возможностях кольца. Теперь они охотятся за ним, мечтая захватить власть в школе.



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