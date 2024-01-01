Легенда семьи Фокс
Wink
Детям
Легенда семьи Фокс
8.12024, De Legende van Familie Vos
Семейные, Приключения75 мин12+
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Легенда семьи Фокс (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Директор парка развлечений Индра выступает с речью об окончательной фазе реконструкции. Этой же ночью на охранника парка нападает призрак с горящим мечом. Так дочь Индры по имени Джейми и ее друг Тейн оказываются втянутыми в таинственные события: им предстоит выяснить, что это за призрак, и что он ищет в Эфтелинге. Но Индра даже и слышать не желает о таинственных историях. Ее не может убедить даже экспертное мнение известного охотника за приведениями Ронни Руи. Индра отказывается от услуг Ронни, списывая появление призрака на шалости хулиганов. Однако Тейн и Джейми находят в библиотеке дедушки старую книгу сказок, в которой описывается персонаж, похожий на призрака из Эфтелинга.

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Приключения

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