Легенда семьи Фокс (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Директор парка развлечений Индра выступает с речью об окончательной фазе реконструкции. Этой же ночью на охранника парка нападает призрак с горящим мечом. Так дочь Индры по имени Джейми и ее друг Тейн оказываются втянутыми в таинственные события: им предстоит выяснить, что это за призрак, и что он ищет в Эфтелинге. Но Индра даже и слышать не желает о таинственных историях. Ее не может убедить даже экспертное мнение известного охотника за приведениями Ронни Руи. Индра отказывается от услуг Ронни, списывая появление призрака на шалости хулиганов. Однако Тейн и Джейми находят в библиотеке дедушки старую книгу сказок, в которой описывается персонаж, похожий на призрака из Эфтелинга.



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