Три принцессы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Королевские дочери приходят на помощь отцу, когда страна оказывается на пороге войны. Им предстоит отправиться в подземный мир за магическим камнем. Смотреть «Три принцессы» будет интересно поклонникам современных переосмыслений традиционных волшебных сказок.



В царстве короля Индржиха добывают минерал, светящийся синим цветом. Именно его использует королева соседнего государства Мортана, чтобы поддерживать в себе вечную молодость. Исчерпав свои запасы волшебного камня, она ставит Индржиху условие — либо он отдает ей все, что успел добыть сам, либо обречет царство на разрушительную войну. Но принцессы Леона, Флора и Софи не позволяют отцу пойти на такую жертву, ведь у них родился план. По правилам, во время сватовства все войны запрещены, поэтому три принцессы отправляются на поклон Мортане — просить руки и сердца ее единственного сына Феликса. И хотя коварная королева не может им отказать, она посылает девушек в подземный мир — на поиски камня, чья сила никогда не иссякает.



Что ждет их на пути к цели, поведает сказка «Три принцессы», смотреть онлайн которую можно на Wink.



Три принцессы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.