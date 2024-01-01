Пернатое рождество (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Мир недавно овдовевшего отца-одиночки полностью меняется, когда в его жизнь врывается домашняя курица и ее очаровательная хозяйка. Трогательная праздничная мелодрама «Пернатое рождество» (2024) — фильм о горечи утраты, поддержке и любви.



Ветеринар по имени Мартин недавно потерял жену и вместе с сыном Брайаном готовится к тихому Рождеству. Однако в его приют для животных врываются Робин и ее дочь Эми с больной курицей на руках. Их питомице срочно нужна помощь, и Мартин берется за дело. Постепенно новым знакомым удается растопить сердце скорбящего ветеринара, и две семьи находят поддержку и дух праздника в это непростое для них время.



Как самая обыкновенная курица помогла залечить душевные раны сразу нескольким людям, расскажет «Пернатое рождество». Фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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