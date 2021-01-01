Загадка волшебного острова (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Потомственная мореплавательница и ее верный друг спасают яйцо редкой птицы из лап жадного мэра. Семейная сказка, вдохновленная знаменитой голландской детской песенкой.



Девочка Чарли Купер больше всего любит приключения, особенно если они происходят на воде. Вместе с другом Теусом она взахлеб слушает истории своего деда Чарли, который за время плаваний повидал немало удивительных вещей — к примеру, сражался с гигантским осьминогом. Однажды Чарли и Теус обнаруживают огромное яйцо, и не успевают спросить у дедушки, что это такое: находку сразу же конфискует мэр, чтобы показывать ее на дорогих выставках. Когда оказывается, что яйцо принадлежит птице, которая долгое время считалась вымершей, Чарли твердо решает вернуть его на родной остров. Воспользовавшись невнимательностью отца, которого тоже зовут Чарли, девочка сбегает, берет лодку деда и отправляется в самое настоящее приключение.



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