Семейка Фокс и Книга предков (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Во время семейной поездки в парк развлечений мальчик ищет волшебную книгу в компании своей странноватой тетушки. Приключенческая сказка «Семейка Фокс и Книга предков» — фильм о том, как помирить во�рчливых родственников и поверить в чудеса.



У семьи Фокс есть традиция: каждый год они ездят в парк развлечений Эфтелинг, чтобы провести вместе время и забыть о заботах. Обычно их туда приглашал добрый дедушка Беренд, который работал в парке и организовывал для детей увлекательную охоту за сокровищами. Однако на этот раз поездка выдается куда грустнее: Беренд умер, а остальные члены семьи слишком поглощены своими заботами, чтобы наслаждаться отпуском. Только 11-летний Теун уверен, что перед смертью дедушка оставил для него последнее сокровище, которое ему еще предстоит найти. Мальчика поддерживает тетушка Ада, которую остальные считают несколько странной. Вместе они понимают, что где-то в Эфтелинге запрятана книга сказок Беренда, за которой охотится загадочный человек в красном капюшоне.



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