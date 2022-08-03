Отряд Таганок (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Мальчишки из аула Беркутный, посмотрев фильм «Тимур и его команда», вдохновляются и теперь тоже мечтают приносить окружающим пользу. Услышав легенду о горе Керамет, грозящей завалить аул, они собирают отряд «Таганок» — по названию универсального приспособления, на котором туристы могут готовить еду и горячие напитки. Вместе они намерены заселить озеро на вершине горы рыбой и таким образом спасти аул от катастрофы.

