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Русские мелодрамы

Русские мелодрамы

Вдохновленные историями о любви и страсти, русские мелодрамы несут в себе глубокие эмоции и трепетные переживания. Мы подготовили подборку, в которой вы найдете не только романтические истории, но также триллеры и хорроры. Даже в таком жанре — без любви никуда! От классических до современных, эти проекты охватывают разнообразные аспекты отношений и кризисных ситуаций не только в жизни, но и в карьере. В коллекции вас ждут такие русские мелодрамы с высоким рейтингом, как «Бери да помни», «Страсти по Матвею», «Поехавшая», «Серебряные коньки» и «Страна Саша». Фанатам любовных треугольников понравится фильм «Любит не любит», где главные роли исполняют — Максим Матвеем, Любовь Аксенова и Светлана Ходченкова. Также вы можете посмотреть серию фильмов «Лед» с Александром Петровым, драму о балете Валерия Тодоровского «Большой» или военную мелодраму со звездой «Чистых» Риналем Мухаметовым «Холодное танго». Тем, кто переживает непростой период, подойдет комбо из фильмов «Привычка расставаться», «Статус, свободен» и «Любви не бывает?». Заглядывайте в подборку и выбирайте фильм, который будете смотреть. Русские мелодрамы в хорошем качестве и без рекламы ждут вас в онлайн-кинотеатре Wink!

ФильмыДля детей
Постер к фильму Все время на свете 2024
5.7

Все время на свете

2024, 59 мин
Постер к фильму Юрка 2024
8.1

Юрка

2024, 82 мин
Постер к фильму Время есть! 2024
6.0

Время есть!

2024, 74 мин
Постер к фильму Плакса. Фильм о фильме 2024
9.2

Плакса. Фильм о фильме

2024, 47 мин
Постер к фильму Только серьезные отношения 2021
8.1

Только серьезные отношения

2021, 90 мин
Постер к фильму Мама 2024
7.7

Мама

2024, 8 мин
Постер к фильму Зимняя вишня 3 1995
9.0

Зимняя вишня 3

1995, 150 мин
Постер к фильму Вы меня видели? 2024
7.1

Вы меня видели?

2024, 79 мин
Постер к фильму Ангел пролетел 2004
8.9

Ангел пролетел

2004, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайное влечение 2022
6.2

Тайное влечение

2022, 92 мин
Постер к фильму Любви не бывает? 2024
8.9

Любви не бывает?

2024, 100 мин
Постер к фильму Солнечная линия 2021
6.2

Солнечная линия

2021, 68 мин
Постер к фильму Купе номер 6 2021
7.0

Купе номер 6

2021, 102 мин
Постер к фильму Пыль небесная 2024
6.6

Пыль небесная

2024, 120 мин
Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Постер к фильму Лед 2018
9.6

Лед

2018, 112 мин
Постер к фильму Честный развод. Бенефис 2023
8.8

Честный развод. Бенефис

2023, 100 мин
Постер к фильму Бери да помни 2023
8.2

Бери да помни

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Папаша в бегах 2023
8.6

Папаша в бегах

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страсти по Матвею 2023
8.9

Страсти по Матвею

2023, 120 мин
Постер к фильму Дочь баяниста 2012
8.8

Дочь баяниста

2012, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Во имя любви 2015
9.0

Во имя любви

2015, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ты будешь моей 2013
8.8

Ты будешь моей

2013, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Люблю тебя до смерти 2007
8.2

Люблю тебя до смерти

2007, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Королева льда 2008
8.8

Королева льда

2008, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вот это любовь! 2013
8.9

Вот это любовь!

2013, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму У людей так бывает 2023
8.8

У людей так бывает

2023, 94 мин
Постер к фильму Бальное платье 2003
8.7

Бальное платье

2003, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Музыка крыш 2021
8.1

Музыка крыш

2021, 81 мин
Постер к фильму Дивная пора 2013
9.1

Дивная пора

2013, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мегаполис 2007
7.5

Мегаполис

2007, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Межсезонье 2021
7.3

Межсезонье

2021, 104 мин
Постер к фильму 14+ Продолжение 2023
8.2

14+ Продолжение

2023, 127 мин
Постер к фильму В 40 лет жизнь только начинается... 2010
9.1

В 40 лет жизнь только начинается...

2010, 24 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женская дружба 2007
9.0

Женская дружба

2007, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму МаскЕрад 2023
6.6

МаскЕрад

2023, 109 мин
Постер к фильму Легкое знакомство 2023
7.2

Легкое знакомство

2023, 98 мин
Постер к фильму Серебряные коньки 2020
9.4

Серебряные коньки

2020, 131 мин
Постер к фильму Я хочу! Я буду! 2023
8.5

Я хочу! Я буду!

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Первая любовь 2015
8.5

Первая любовь

2015, 68 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поехавшая 2023
9.2

Поехавшая

2023, 105 мин
Постер к фильму СпимГоворим 2022
6.5

СпимГоворим

2022, 70 мин
Постер к фильму Авако 2021
7.4

Авако

2021, 28 мин
Постер к фильму Лиза 2022
8.4

Лиза

2022, 90 мин
Постер к фильму Снег, сестра и росомаха 2023
6.0

Снег, сестра и росомаха

2023, 77 мин
Постер к фильму Непослушная 2023
8.1

Непослушная

2023, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свободные отношения 2022
8.7

Свободные отношения

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тариф «Счастливая семья» 2013
8.6

Тариф «Счастливая семья»

2013, 89 мин
Бесплатно