Wink Все подборки Русские мелодрамы

Русские мелодрамы

Вдохновленные историями о любви и страсти, русские мелодрамы несут в себе глубокие эмоции и трепетные переживания. Мы подготовили подборку, в которой вы найдете не только романтические истории, но также триллеры и хорроры. Даже в таком жанре — без любви никуда! От классических до современных, эти проекты охватывают разнообразные аспекты отношений и кризисных ситуаций не только в жизни, но и в карьере. В коллекции вас ждут такие русские мелодрамы с высоким рейтингом, как «Бери да помни», «Страсти по Матвею», «Поехавшая», «Серебряные коньки» и «Страна Саша». Фанатам любовных треугольников понравится фильм «Любит не любит», где главные роли исполняют — Максим Матвеем, Любовь Аксенова и Светлана Ходченкова. Также вы можете посмотреть серию фильмов «Лед» с Александром Петровым, драму о балете Валерия Тодоровского «Большой» или военную мелодраму со звездой «Чистых» Риналем Мухаметовым «Холодное танго». Тем, кто переживает непростой период, подойдет комбо из фильмов «Привычка расставаться», «Статус, свободен» и «Любви не бывает?». Заглядывайте в подборку и выбирайте фильм, который будете смотреть. Русские мелодрамы в хорошем качестве и без рекламы ждут вас в онлайн-кинотеатре Wink!