СпимГоворим (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Камерная мелодрама сценариста «Семи ужинов» и «Оливье» о семейной паре, чья попытка провести страстную ночь в отеле оборачивается долгим разговором об отношениях. После четырех лет с виду успешного брака муж и жена понимают, что их семейная жизнь зашла в тупик. Чтобы между ними снова появилась искра, жена снимает шикарный номер в дорогом московском отеле, надеясь на чувственный вечер, но очень скоро накопившиеся претензии перетягивают на себя внимание. Супруги начинают говорить — гораздо дольше и подробнее, чем обычно, и от этого разговора теперь зависит их совместное будущее.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АЗРежиссёр
Алексей
Зюзин
- АЗАктриса
Алина
Засобина
- АЕАктёр
Артём
Елисеев
- НШАктёр
Никита
Шалюков
- АЗСценарист
Алексей
Зюзин
- АЗПродюсер
Алексей
Зюзин
- ИТПродюсер
Иван
Трифонов
- ВСХудожница
Валерия
Светлова
- АЯМонтажёр
Александр
Яшин
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- ТСКомпозитор
Тимур
Самигуллин
- ИТКомпозитор
Иван
Трифонов
- ВАКомпозитор
Владимир
Аношкин