Камерная мелодрама сценариста «Семи ужинов» и «Оливье» о семейной паре, чья попытка провести страстную ночь в отеле оборачивается долгим разговором об отношениях. После четырех лет с виду успешного брака муж и жена понимают, что их семейная жизнь зашла в тупик. Чтобы между ними снова появилась искра, жена снимает шикарный номер в дорогом московском отеле, надеясь на чувственный вечер, но очень скоро накопившиеся претензии перетягивают на себя внимание. Супруги начинают говорить — гораздо дольше и подробнее, чем обычно, и от этого разговора теперь зависит их совместное будущее.

