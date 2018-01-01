Wink
СпимГоворим
Актёры и съёмочная группа фильма «СпимГоворим»

Актёры и съёмочная группа фильма «СпимГоворим»

Режиссёры

Алексей Зюзин

Режиссёр

Актёры

Алина Засобина

АктрисаОна
Артём Елисеев

Актёр
Никита Шалюков

Актёр

Сценаристы

Алексей Зюзин

Сценарист

Продюсеры

Алексей Зюзин

Продюсер
Иван Трифонов

Продюсер

Художники

Валерия Светлова

Художница

Монтажёры

Александр Яшин

Монтажёр

Операторы

Кирилл Клепалов

Оператор

Композиторы

Тимур Самигуллин

Композитор
Иван Трифонов

Композитор
Владимир Аношкин

Композитор