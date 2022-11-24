КостяНика. Время лета (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Лето 1995 года. Подмосковный поселок. Тут, как водится, кипит своя веселая дачная жизнь. Старшеклассники, опьяненные свободой трехмесячных каникул, ведут себя соответственно возрасту. Ежевечерние собрания, громкая музыка из магнитофона, бренчание гитары, легкий флирт. В этой легкомысленной, ни к чему не обязывающей обстановке и рождается настоящее чувство между 15-летней Никой и 16-летним Костей.



Ника — девушка из обеспеченной семьи, ее отец — известный художник. Ее мама умерла, когда девочке было шесть лет, воспитывает Нику гувернантка Полина. У отца молодая жена и, по сути, своя жизнь. Полина — женщина строгая, без особых сантиментов, со своими амбициями. Так что живет девушка в полном материальном достатке, в шикарном коттедже, но с пустотой в душе. Костя оказывается единственным человеком, который понял Нику, смог стать ей другом. Но самое главное, что девушка нездорова и ее недуг еще больше обостряет интригу сюжета.

