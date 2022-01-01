Тайное влечение (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Амбициозная студентка актерского факультета заводит роман с польским режиссером, игнорируя красные флаги. Драма ученицы Сергея Соловьева с участием Найка Борзова.



Вета учится на актерском, обладает явным талантом, который ценит мастер курса, и стремится сделать что-то ве�ликое. Однако она не получает главную роль в студенческом спектакле и в общем чувствует себя потерянно из-за того, что с детства болезненно переживает уход отца из семьи. Все меняется, когда Вета знакомится с Романом, приехавшим по обмену из Польши режиссером. Молодой человек хочет поставить спектакль, хотя сразу признается, что режиссер из него не очень. Вета вызывается ему помочь, но их отношения постепенно становятся опасными.



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