Байконур (Baykonur) (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Искандер по прозвищу Гагарин живет в деревне Кунгей возле космодрома. Жизнь жителей деревни размеренно течет от одного взлёта ракеты к следующему. Пока однажды с неба не падает прекрасная космическая туристка Джули. Жизнь Гагарина перевернулась. Он влюблен без памяти и готов ради Джули на все — отдать ей свадебное платье матери, поставить в юрте ванную и даже уйти из деревни. Сможет ли француженка оценить его жертвы, если она потеряла память и теперь отзывается на казахское имя Кокетай?







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