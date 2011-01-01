Байконур (Baykonur)
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Байконур (Baykonur)

Байконур (Baykonur) (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

7.62011, Байконур (Baykonur)
Драмы, Мелодрамы90 мин18+

Сюжет

Искандер по прозвищу Гагарин живет в деревне Кунгей возле космодрома. Жизнь жителей деревни размеренно течет от одного взлёта ракеты к следующему. Пока однажды с неба не падает прекрасная космическая туристка Джули. Жизнь Гагарина перевернулась. Он влюблен без памяти и готов ради Джули на все — отдать ей свадебное платье матери, поставить в юрте ванную и даже уйти из деревни. Сможет ли француженка оценить его жертвы, если она потеряла память и теперь отзывается на казахское имя Кокетай?


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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb