Байконур (Baykonur) (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
7.62011, Байконур (Baykonur)
Драмы, Мелодрамы90 мин18+
Сюжет
Искандер по прозвищу Гагарин живет в деревне Кунгей возле космодрома. Жизнь жителей деревни размеренно течет от одного взлёта ракеты к следующему. Пока однажды с неба не падает прекрасная космическая туристка Джули. Жизнь Гагарина перевернулась. Он влюблен без памяти и готов ради Джули на все — отдать ей свадебное платье матери, поставить в юрте ванную и даже уйти из деревни. Сможет ли француженка оценить его жертвы, если она потеряла память и теперь отзывается на казахское имя Кокетай?
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ФХРежиссёр
Файт
Хелмер
- АААктёр
Александр
Асочаков
- МдАктриса
Мари
де Вильпен
- СФАктриса
Ситора
Фармонова
- ЕТАктёр
Ерболат
Тогузаков
- ВКАктёр
Валера
Канищев
- ЖТАктриса
Жулдыз
Таир
- МИАктёр
Мухит
Изимов
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- ФХСценарист
Файт
Хелмер
- ФХПродюсер
Файт
Хелмер
- АКПродюсер
Анна
Качко
- ВАМонтажёр
Винсент
Ассман
- ГБКомпозитор
Горан
Брегович