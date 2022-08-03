Лирическая история начинается с появления в армейской части девушки-инструктора по дзюдо – Александры. У нее нелегкая задача – подготовить обычных парней к ответственным соревнованиям, сделать из них сплоченную боеспособную команду всего за 2 недели. А какому мужчине понравится, когда драться его учит женщина? Лейтенант Авдеев, известный ловелас и дамский угодник, затевает настоящую войну против независимой Александры. Но девушка не привыкла проигрывать. Кто победит в этом поединке? Конечно, Любовь…

