Влюблен и безоружен (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.02010, Влюблен и безоружен
Мелодрама, Комедия85 мин16+
О фильме
Лирическая история начинается с появления в армейской части девушки-инструктора по дзюдо – Александры. У нее нелегкая задача – подготовить обычных парней к ответственным соревнованиям, сделать из них сплоченную боеспособную команду всего за 2 недели. А какому мужчине понравится, когда драться его учит женщина? Лейтенант Авдеев, известный ловелас и дамский угодник, затевает настоящую войну против независимой Александры. Но девушка не привыкла проигрывать. Кто победит в этом поединке? Конечно, Любовь…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Настя
Задорожная
- ММАктёр
Максим
Мальцев
- НХАктриса
Наталья
Халтурина
- МВАктриса
Мария
Виненкова
- СЯАктёр
Сергей
Ярмолюк
- ИААктёр
Илья
Андрюков
- КШАктёр
Константин
Шавкунов
- АКАктёр
Андрей
Кылосов
- ВВАктёр
Валерий
Величко
- ОРСценарист
Оксана
Розум
- АМСценарист
Анарио
Мамедов
- ЕФПродюсер
Елена
Флягина
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- МЧПродюсер
Михаил
Чурбанов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- САОператор
Сергей
Акопов
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин