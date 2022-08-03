Влюблен и безоружен
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Влюблен и безоружен

Влюблен и безоружен (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.02010, Влюблен и безоружен
Мелодрама, Комедия85 мин16+

О фильме

Лирическая история начинается с появления в армейской части девушки-инструктора по дзюдо – Александры. У нее нелегкая задача – подготовить обычных парней к ответственным соревнованиям, сделать из них сплоченную боеспособную команду всего за 2 недели. А какому мужчине понравится, когда драться его учит женщина? Лейтенант Авдеев, известный ловелас и дамский угодник, затевает настоящую войну против независимой Александры. Но девушка не привыкла проигрывать. Кто победит в этом поединке? Конечно, Любовь…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Влюблен и безоружен»