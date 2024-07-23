Женская дружба (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Анна – успешная 39-летняя женщина. У нее интересная работа, хорошая семья, любящий муж. Но в один прекрасный день все меняется...

Накануне своего сорокалетия Анна знакомится в фитнес-центре с очаровательной девушкой Натальей. Ей всего двадцать, она молода, наивна и безумно влюблена в ... Сергея, мужа Анны, о чем, естественно, наша героиня даже не догадывается. Женщины начинают общаться, и вскоре по иронии судьбы жена и любовница становятся подругами. Как они поступят, когда поймут, что любят одного мужчину?

