Юрка (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Бандит пытается завязать с криминалом, познакомившись с мальчиком из детдома. Фильм «Юрка» — трогательная драма от режиссера «Панчера».



Станислав — жесткий криминальный авторитет, поучаствовавший не в одной разборке за свою карьеру. Но вот однажды он сталкивается с милым мальчиком, живущем в детском доме. 8-летнего сироту зовут Юркой, и он убеждает Станислава, что в жизни есть нечто большее, чем постоянные войны за деньги и влияние. Теперь бандит начинает думать, как завязать с преступной деятельностью, а заодно и приютить Юрку. Вот только вчерашние подельники не отпустят Станислава так просто.



