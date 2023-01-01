Wink
Все подборки
Лучшие российские фильмы

Лучшие российские фильмы

ФильмыДля детей
Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Постер к фильму Легкое знакомство 2023
7.2

Легкое знакомство

2023, 98 мин
Постер к фильму Не скажу 2023
8.4

Не скажу

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Разбой 2023
7.8

Разбой

2023, 78 мин
Постер к фильму Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения 2023
9.2

Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения

2023, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Честный развод. Бенефис 2023
8.8

Честный развод. Бенефис

2023, 100 мин
Постер к фильму Папины дочки. Новогодние 2023
9.5

Папины дочки. Новогодние

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Правда 2023
7.1

Правда

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бери да помни 2023
8.2

Бери да помни

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я хочу! Я буду! 2023
8.5

Я хочу! Я буду!

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Клетка ищет птицу 2023
6.6

Клетка ищет птицу

2023, 87 мин
Постер к фильму Папаша в бегах 2023
8.6

Папаша в бегах

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слежка 2023
7.4

Слежка

2023, 100 мин
Постер к фильму Бешенство 2023
8.7

Бешенство

2023, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцуй, Селедка! 2023
8.4

Танцуй, Селедка!

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поехавшая 2023
9.2

Поехавшая

2023, 105 мин
Постер к фильму Крецул 2023
7.6

Крецул

2023, 100 мин
Постер к фильму Беспринципные в деревне 2023
8.3

Беспринципные в деревне

2023, 86 мин
Постер к фильму У людей так бывает 2023
8.8

У людей так бывает

2023, 94 мин
Постер к фильму Снег, сестра и росомаха 2023
6.0

Снег, сестра и росомаха

2023, 77 мин
Постер к фильму Повелитель ветра 2023
9.2

Повелитель ветра

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чижик-Пыжик возвращается 2023
8.7

Чижик-Пыжик возвращается

2023, 87 мин
Постер к фильму Джонни 2023
7.0

Джонни

2023, 97 мин
Постер к фильму Юра дворник 2023
8.5

Юра дворник

2023, 88 мин
Постер к фильму Страсти по Матвею 2023
8.9

Страсти по Матвею

2023, 120 мин
Постер к фильму Дыхание 2023
9.0

Дыхание

2023, 95 мин
Постер к фильму Вызов 2023
9.4

Вызов

2023, 163 мин
Постер к фильму Русский крест 2023
9.1

Русский крест

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поедем с тобой в Макао 2023
6.6

Поедем с тобой в Макао

2023, 79 мин
Постер к фильму Микулай 2023
6.7

Микулай

2023, 105 мин
Постер к фильму Бультерьер 2022
8.8

Бультерьер

2022, 91 мин
Постер к фильму Страна Саша 2022
8.2

Страна Саша

2022, 82 мин
Постер к фильму Родители строгого режима 2022
8.4

Родители строгого режима

2022, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Непослушник 2022
9.0

Непослушник

2022, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слон 2022
8.7

Слон

2022, 82 мин
Постер к фильму Огород 2022
7.6

Огород

2022, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бурятский час 2022
8.6

Бурятский час

2022, 80 мин
Постер к фильму Лиза 2022
8.4

Лиза

2022, 90 мин
Постер к фильму Здоровый человек 2022
8.4

Здоровый человек

2022, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бывшие. Happy end 2022
8.5

Бывшие. Happy end

2022, 104 мин
Постер к фильму День слепого Валентина 2022
8.4

День слепого Валентина

2022, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Не хороните меня без Ивана 2022
9.1

Не хороните меня без Ивана

2022, 119 мин
Постер к фильму Сокровища партизанского леса 2022
8.7

Сокровища партизанского леса

2022, 98 мин
Постер к фильму Детка 2022
7.4

Детка

2022, 103 мин
Постер к фильму Легенда о Самбо 2022
8.3

Легенда о Самбо

2022, 100 мин
Постер к фильму Голова-жестянка 2022
7.8

Голова-жестянка

2022, 110 мин
Постер к фильму Аманат 2022
9.1

Аманат

2022, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин