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Лучшие российские фильмы
9.5
Лед 3
2024, 134 мин
7.2
Легкое знакомство
2023, 98 мин
8.4
Не скажу
2023, 85 мин
Бесплатно
7.8
Разбой
2023, 78 мин
9.2
Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения
2023, 111 мин
Бесплатно
8.8
Честный развод. Бенефис
2023, 100 мин
9.5
Папины дочки. Новогодние
2023, 85 мин
Бесплатно
7.1
Правда
2023, 93 мин
Бесплатно
8.2
Бери да помни
2023, 80 мин
Бесплатно
8.5
Я хочу! Я буду!
2023, 87 мин
Бесплатно
6.6
Клетка ищет птицу
2023, 87 мин
8.6
Папаша в бегах
2023, 92 мин
Бесплатно
7.4
Слежка
2023, 100 мин
8.7
Бешенство
2023, 96 мин
Бесплатно
8.4
Танцуй, Селедка!
2023, 99 мин
Бесплатно
9.2
Поехавшая
2023, 105 мин
7.6
Крецул
2023, 100 мин
8.3
Беспринципные в деревне
2023, 86 мин
8.8
У людей так бывает
2023, 94 мин
6.0
Снег, сестра и росомаха
2023, 77 мин
9.2
Повелитель ветра
2023, 99 мин
Бесплатно
8.7
Чижик-Пыжик возвращается
2023, 87 мин
7.0
Джонни
2023, 97 мин
8.5
Юра дворник
2023, 88 мин
8.9
Страсти по Матвею
2023, 120 мин
9.0
Дыхание
2023, 95 мин
9.4
Вызов
2023, 163 мин
9.1
Русский крест
2023, 80 мин
Бесплатно
6.6
Поедем с тобой в Макао
2023, 79 мин
6.7
Микулай
2023, 105 мин
8.8
Бультерьер
2022, 91 мин
8.2
Страна Саша
2022, 82 мин
8.4
Родители строгого режима
2022, 76 мин
Бесплатно
9.0
Непослушник
2022, 110 мин
Бесплатно
8.7
Слон
2022, 82 мин
7.6
Огород
2022, 88 мин
Бесплатно
8.6
Бурятский час
2022, 80 мин
8.4
Лиза
2022, 90 мин
8.4
Здоровый человек
2022, 97 мин
Бесплатно
8.5
Бывшие. Happy end
2022, 104 мин
8.4
День слепого Валентина
2022, 107 мин
Бесплатно
9.1
Не хороните меня без Ивана
2022, 119 мин
8.7
Сокровища партизанского леса
2022, 98 мин
7.4
Детка
2022, 103 мин
8.3
Легенда о Самбо
2022, 100 мин
7.8
Голова-жестянка
2022, 110 мин
9.1
Аманат
2022, 119 мин
Бесплатно
9.3
Праведник
2022, 156 мин