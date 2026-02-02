Цинга
Wink
Фильмы
Цинга
8.02025, Цинга
Триллер86 мин18+
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Цинга (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Наивный послушник отправляется с духовой миссией «на край земли» в Заполярье. Триллер «Цинга» — фильм об испытаниях веры с Никитой Ефремовым в главной роли.

1991 год. Православные миссионеры отец Петр и послушник Федор прибывают на Ямал, чтобы вести проповеди среди местных жителей. Федор мечтает как можно скорее получить духовный сан и облачиться в рясу, однако отец Петр видит, что молодого человека терзают внутренние противоречия, и дает ему непростое задание. Федору предстоит поближе познакомится с семьей оленевода Сергея и уговорить его пройти обряд крещения. Сергей готов пойти на это, если Федор сможет остановить волков, нападающих на его стадо: это станет для него знаком, что Бог действительно настолько всесилен, насколько утверждают проповеди. Кроме того, по ночам к Федору начинает приходить Ватане, жена Сергея, которая склоняет послушника к блуду.

Выдержит ли Федор эти испытания и укрепится ли в своей вере, расскажет фильм «Цинга». Смотреть живописный триллер можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

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