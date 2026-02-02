Цинга (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Наивный послушник отправляется с духовой миссией «на край земли» в Заполярье. Триллер «Цинга» — фильм об испытаниях веры с Никитой Ефремовым в главной роли.
1991 год. Православные миссионеры отец Петр и послушник Федор прибывают на Ямал, чтобы вести проповеди среди местных жителей. Федор мечтает как можно скорее получить духовный сан и облачиться в рясу, однако отец Петр видит, что молодого человека терзают внутренние противоречия, и дает ему непростое задание. Федору предстоит поближе познакомится с семьей оленевода Сергея и уговорить его пройти обряд крещения. Сергей готов пойти на это, если Федор сможет остановить волков, нападающих на его стадо: это станет для него знаком, что Бог действительно настолько всесилен, насколько утверждают проповеди. Кроме того, по ночам к Федору начинает приходить Ватане, жена Сергея, которая склоняет послушника к блуду.
Выдержит ли Федор эти испытания и укрепится ли в своей вере, расскажет фильм «Цинга». Смотреть живописный триллер можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ВГРежиссёр
Владимир
Головнев
- Актёр
Никита
Ефремов
- ЕМАктриса
Евгения
Манджиева
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- ГВАктёр
Герасим
Васильев
- ГБАктёр
Георгий
Бессонов
- ВГСценарист
Владимир
Головнев
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ВШПродюсер
Виктор
Шадрин
- АППродюсер
Артем
Подкорытов
- ДММонтажёр
Дмитрий
Миляев
- ААОператор
Артём
Анисимов
- ККомпозитор
Кази
- ВСКомпозитор
Владимир
Судаков