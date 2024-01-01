Диодорова. Против течения (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девочка, потерявшая обе руки, находит себя в плавании, став мировой паралимпийской чемпионкой. Спортивный байопик «Диодорова. Против течения» (2024) — фильм с участием Тамары Арнтгольц о спортсменке, которой гордится вся Якутия.



Настя была 13-летней девочкой, когда в результате �трагедии лишилась обеих рук. Это наносит большой удар по ее семье, которая не уверена, что сможет обеспечить Насте достойную жизнь. Однако Людмила, мама девочки, не сдается и в обход всех правил записывает дочь на соревнования по плаванию. С этого момента начинается восхождение Анастасии Диодоровой к вершине мирового спорта: под руководством опытного тренера она сражается не только с ограничениями собственного тела, но и с предрассудками окружающих.



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