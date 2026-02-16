Гуантанамера (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
«Гуантанамера» — фильм, который привлекает сочетанием шпионского триллера с легким авантюрным настроением: погони, тайны прошлого и семейная история здесь переплетаются в одном сюжете.
Даша отправляется на Кубу снимать репортаж о дайвинге. Однако поездка оказывается ловушкой: девушку втягивают в поиски секретного документа, исчезнувшего десятилетия назад и способного повлиять на мировой порядок. За артефактом охотятся спецслужбы и влиятельные люди, а ключ к разгадке связан с прошлым ее деда — бывшего разведчика, которому предстоит вернуться на остров, чтобы спасти Дашу и завершить старое дело.
Удастся ли спецагенту в отставке выручить внучку из этой передряги? «Гуантанамера» — фильм 2026 года с путешествиями, тайнами и динамичным развитием событий. Смотреть «Гуантанамера» (2026) онлайн можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоFull HD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Мокрицкий
- АТАктриса
Александра
Тулинова
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- ТДАктриса
Тереза
Диуро
- ВЕАктриса
Влада
Ерофеева
- ЕКАктёр
Евгений
Ковалюк
- ККАктёр
Калеб
Касас
- ЭНАктриса
Эслинда
Нуньес
- АЦАктёр
Андрей
Целяков
- АВАктриса
Арина
Волкова
- АВСценарист
Аркадий
Высоцкий
- СКСценарист
Сергей
Крайнев
- РМСценарист
Рафаел
Минасбекян
- Сценарист
Сергей
Мокрицкий
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- Монтажёр
Анна
Крутий
- ИГОператор
Иван
Гудков
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко