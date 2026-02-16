Гуантанамера
Wink
Фильмы
Гуантанамера
8.12026, Гуантанамера
Боевик, Приключения111 мин18+
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Гуантанамера (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

«Гуантанамера» — фильм, который привлекает сочетанием шпионского триллера с легким авантюрным настроением: погони, тайны прошлого и семейная история здесь переплетаются в одном сюжете.

Даша отправляется на Кубу снимать репортаж о дайвинге. Однако поездка оказывается ловушкой: девушку втягивают в поиски секретного документа, исчезнувшего десятилетия назад и способного повлиять на мировой порядок. За артефактом охотятся спецслужбы и влиятельные люди, а ключ к разгадке связан с прошлым ее деда — бывшего разведчика, которому предстоит вернуться на остров, чтобы спасти Дашу и завершить старое дело.

Удастся ли спецагенту в отставке выручить внучку из этой передряги? «Гуантанамера» — фильм 2026 года с путешествиями, тайнами и динамичным развитием событий. Смотреть «Гуантанамера» (2026) онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Гуантанамера»