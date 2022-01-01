Оператор службы спасения 112 (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Оператор службы спасения 112
Драма17 мин16+
О фильме
Люба обладает стрессоустойчивостью исамообладанием. Именно этикачества помогают ейв тяжелой работе, ведь онатрудится оператором службы спасения. Впервый рабочий день Любе необходимо спасти маленькую девочку, которая заблудилась влесу и, замерзая, смогла набрать номер 112. Действовать нужно быстро, ведь тело девочки ужесовсем её неслушается.
- НЛРежиссёр
Николай
Лобжанидзе
- АВАктриса
Агния
Воробьева
- ЗМАктриса
Зоя
Мансурова
- КМАктриса
Карина
Мишулина
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- НСАктриса
Наталья
Савинова
- АЛАктёр
Александр
Люман-Мосийченко
- НЕСценарист
Наталия
Егорова
- ОХПродюсер
Олег
Хазов
- СБПродюсер
Сергей
Белоусов
- АСХудожник
Алексей
Самохин
- АСОператор
Анатолий
Симченко
- ДСКомпозитор
Денис
Сивцев