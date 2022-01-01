Оператор службы спасения 112 (фильм, 2022) смотреть онлайн

Люба обладает стрессоустойчивостью исамообладанием. Именно этикачества помогают ейв тяжелой работе, ведь онатрудится оператором службы спасения. Впервый рабочий день Любе необходимо спасти маленькую девочку, которая заблудилась влесу и, замерзая, смогла набрать номер 112. Действовать нужно быстро, ведь тело девочки ужесовсем её неслушается.



