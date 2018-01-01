Wink
Фильмы
Оператор службы спасения 112
Актёры и съёмочная группа фильма «Оператор службы спасения 112»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оператор службы спасения 112»

Режиссёры

Николай Лобжанидзе

Режиссёр

Актёры

Агния Воробьева

АктрисаМаруся
Зоя Мансурова

АктрисаЛюба
Карина Мишулина

АктрисаКарина
Дмитрий Орлов

Актёрбригадир
Наталья Савинова

Актрисамама Маруси
Александр Люман-Мосийченко

Актёрспасатель МЧС

Сценаристы

Наталия Егорова

Сценарист

Продюсеры

Олег Хазов

Продюсер
Сергей Белоусов

Продюсер

Художники

Алексей Самохин

Художник

Операторы

Анатолий Симченко

Оператор

Композиторы

Денис Сивцев

Композитор