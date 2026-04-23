Немая кукушка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Два татарских солдата оказываются по разную сторону баррикад во время Советско-финлядской войны. Драма «Немая кукушка» — фильм о человечности и любви от режиссера «Аманата» Рауфа Кубаева.



1939 год. Финский снайпер с татарскими корнями Зиятдин выполняет боевое задание в Карельском лесу. Ему противостоит отряд Красной армии, в котором служит татарин Зариф. В ожесточенной перестрелке погибают все сослуживцы Зарифа, которому также грозит смерть. Однако в решающий момент проникновенная песня на родном языке не дает Зиятдину нажать на курок. Так знакомятся двое солдат, сражающихся за вражеские армии.



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