Хуже всех (фильм, 2024) смотреть онлайн

После публичного унижения на прослушивании перед Последним звонком, школьница заводит блог с единственной целью — стать королевой кринжа, которой на все наплевать. Фильм «Хуже всех» — драмеди о взрослении и принятии себя.



Ксюша Субботина никогда не была популярна в школе: она слишком стеснительна, а одноклассники любят издеваться над ней и обзывают жирухой. Дома у нее тоже не все гладко: родители разводятся, у отца появилась любовница, и никому до Ксюши нет дела. На прослушивании номеров для Последнего звонка девушку парализует страх — прямо на глазах смеющихся одноклассников, среди которых и ее краш Погуляев. Видео с Ксюшиным провалом тут же разлетается по соцсетям, а она в отчаянии решает не скрываться от позора, а принять его. Она заводит блог под ником «Жируха» и собирается доказать всем, что она — настоящая королева кринжа.



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