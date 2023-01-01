Схватка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Первый борец из Якутии, завоевавший титул чемпиона Советского Союза, пытается вернуться в спорт после того, как его карьера пошла под откос. Фильм «Схватка» — байопик о Вячеславе Карпове по мотивам автобиографии спортсме�на.



1965 год. Вернувшись в родной город триумфатором, молодой якутский борец Вячеслав Карпов становится национальным героем. Однако жизнь обходится с ним беспощадно — вскоре умирает его близкий друг, а еще спустя некоторое время Вячеслав теряет мать. Через семь лет Карпова не узнать: он отсидел в тюрьме, работает кочегаром и пытается бросить пить. Воспоминания о прошлых успехах приносят ему страдания, но он не теряет надежды исправить собственные ошибки.



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