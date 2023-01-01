Месть (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После смерти жены майор милиции отправляется в крестовый поход против бандитов, виновных в трагедии. Брутальный боевик из Кыргызстана со зрелищными драками.
Спустя 12 лет бесплодных попыток забеременеть жена честного майора наконец-то ждет ребенка. Преданный своему делу милиционер все же собирается оставить работу, чтобы больше времени проводить с семьей. Однако все планы рушатся, когда он и супруга попадают в аварию. Жена и ребенок погибают от полученных травм, а майор выживает. Не в силах смириться с утратой он отказывается принять официальную версию следствия, по которой виновником аварии оказался 75-летний старик, угнавший автомобиль у крупного бизнесмена. Все указывает на то, что жертвой должен был стать сам милицейский. Но сможет ли он пойти против собственного начальства, чтобы добиться справедливости?
Отправляйтесь в мрачное путешествие в подполье криминального мира вместе с отчаянным героем — смотреть фильм «Месть» в хорошем качестве онлайн можно на Wink.
Месть смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия, Кыргызстан
ЖанрБоевик, Криминал
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
- ЭТРежиссёр
Эрмек
Таалайбеков
- МААктёр
Марат
Амираев
- БШАктёр
Бактияр
Шаршенбаев
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- ТААктёр
Табалды
Актанов
- АОАктёр
Анвар
Осмоналиев
- ММАктриса
Мыскал
Майрамбек кызы
- ГЭСценарист
Гульнара
Эшалиева
- ЭТСценарист
Эрмек
Таалайбеков
- ЭЭСценарист
Эмиль
Эсеналиев
- ЧАПродюсер
Чингиз
Альберт
- АКХудожница
Айгуль
Кыдыралиева
- ББОператор
Бакай
Бердикул уулу