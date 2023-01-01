Месть (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

После смерти жены майор милиции отправляется в крестовый поход против бандитов, виновных в трагедии. Брутальный боевик из Кыргызстана со зрелищными драками.



Спустя 12 лет бесплодных попыток забеременеть жена честного майора наконец-то ждет ребенка. Преданный своему делу милиционер все же собирается оставить работу, чтобы больше времени проводить с семьей. Однако все планы рушатся, когда он и супруга попадают в аварию. Жена и ребенок погибают от полученных травм, а майор выживает. Не в силах смириться с утратой он отказывается принять официальную версию следствия, по которой виновником аварии оказался 75-летний старик, угнавший автомобиль у крупного бизнесмена. Все указывает на то, что жертвой должен был стать сам милицейский. Но сможет ли он пойти против собственного начальства, чтобы добиться справедливости?



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