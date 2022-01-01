Бурятский час (фильм, 2022) смотреть онлайн

Комедия, обыгрывающая стереотип, что буряты везде опаздывают, – о друзьях, которые очень спешат на свадьбу к своему товарищу, но в пути постоянно попадают в курьезные ситуации. Три приятеля отправляются на празднование свадьбы своего общего друга, надеясь на крутую вечеринку и честно планируя не вляпаться в приключения. К сожалению, приключения находят их сами, и теперь им предстоит проверить свою дружбу на прочность и доказать, что стереотипы о нерасторопности бурятов – всего лишь выдумка.



