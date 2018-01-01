Wink
Фильмы
Бурятский час
Актёры и съёмочная группа фильма «Бурятский час»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бурятский час»

Актёры

Валерий Гуляев

Валерий Гуляев

Актёр
Сергей Казазаев

Сергей Казазаев

Актёр
Юрий Дамбаев

Юрий Дамбаев

Актёр
Дмитрий Максимов

Дмитрий Максимов

Актёр
Алена Харченко

Алена Харченко

Актриса
Марк Николаев

Марк Николаев

Актёр
Александр Каменский

Александр Каменский

Актёр
Антон Лушников

Антон Лушников

Актёр

Сценаристы

Баян Хайнзанов

Баян Хайнзанов

Сценарист

Операторы

Баясхалан Будаев

Баясхалан Будаев

Оператор
Бэлигто Цырендылыков

Бэлигто Цырендылыков

Оператор

Композиторы

Иван Уланов

Иван Уланов

Композитор