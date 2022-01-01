Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества
Wink
Фильмы
Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества

Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества
6 мин12+

Контент станет доступным 06.10.2025

О фильме

В канун Рождества глухонемой парень попадает нарепетицию балетной постановки ивдохновляет солистку спектакля исполнить сложный хореографический номер.

Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг