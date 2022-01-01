Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества
6 мин12+
Контент станет доступным 06.10.2025
О фильме
В канун Рождества глухонемой парень попадает нарепетицию балетной постановки ивдохновляет солистку спектакля исполнить сложный хореографический номер.
Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.